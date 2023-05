Fontana: "Bonaccini commissario? Sempre fatto cosi

"E' una scelta che viene fatta a livello governativo, quindi, io non mi permetto di entrare nel merito. Fino a oggi si era fatto in quel modo". Cosi' il Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine degli 'Stati Generali del Patto per lo Sviluppo', ha risposto a chi gli chiedeva se fosse d'accordo con il governatore del Veneto Luca Zaia sul fatto che il commissario per la ricostruzione dell'Emilia Romagna debba essere il presidente della Regione colpita.