Fontana: "Candidatura? Spero oggi. Pisapia amico e collega, non lo temo"

"Non so se l'ufficialità della mia candidatura arriverà oggi: è molto probabile, spero di sì. Non so se faranno nota congiunta, lasciamo che decidano loro come formalizzare la cosa". Lo ha detto il presidente della Regione Attilio Fontana, a margine del conferimento del premio 'Lombardia è Ricerca' alla Teatro alla Scala. Ai giornalisti che gli han chiesto quanto pensa possa raccogliere dal punto di vista elettorale l'ex vicepresidente Letizia Moratti, Fontana ha risposto: "Penso che sia importante per me concentrarmi sulla mia campagna elettorale, sulla mia parte politica. Il centrodestra è unito e ha indicato me come candidato. E già difficile fare il proprio compito, figuriamoci risolvere i problemi agli altri. Lasciamo che decida la sinistra in assoluta serenità".

Fontana: "Cottarelli, Pisapia e Del Bono? Non si temono gli amici"

"Con Carlo Cottarelli, Giuliano Pisapia e Emilio Del Bono sono in ottimi rapporti con tutti e tre, per cui non si temono gli amici", ha commentato Fontana in merito ai possibili sfidanti del centrosinistra per la carica di governatore alle prossime elezioni regionali. A chi gli chiedeva un giudizio su un'eventuale candidatura dell'ex sindaco di Milano Giuliano Pisapia, Fontana ha risposto: "Non penso, aspetto e vediamo cosa che decideranno, a me va bene tutto. Giuliano è una persona che conosco da tantissimi anni, oltre che un collega".

Santanchè (FdI): "Chiesto un incontro per poter ufficializzare la candidatura di Fontana"

"Abbiamo sempre detto che abbiamo grande stima per il Presidente Fontana per quello che ha fatto e come si è comportato. Ho semplicemente chiesto da coordinatrice regionale che ci fosse un incontro con tutte le forze degli alleati per poter ufficializzare la candidatura. Questo incontro, spero, nel fine settimana ci sarà sicuramente”. Lo ha detto la coordinatrice regionale di Fratelli d’Italia e Ministro del turismo Daniela Santanchè a margine dell’Eicma a Rho Fiera in merito all’ufficializzazione della candidatura alle regionali del presidente Attilio Fontana