Fontana: "Con l'autonomia stipendi più alti per gli operatori sanitari"

Con l'autonomia "a livello contrattuale saremmo liberi di poter stabilire degli incentivi ad esempio per quelle zone che piu' soffrono, potremmo graduare a seconda delle difficolta' territoriali, potremmo trovare delle soluzioni e in assoluto aumentare gli stipendi perche' le risorse ci sarebbero". A dirlo e' il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine dell'evento "Insieme a Natale a Palazzo Lombardia Milano" rispondendo a chi gli chiedeva che cosa si potrebbe fare con l'autonomia a livello contrattuale per gli operatori sanitari. Invece, ora "dobbiamo attenerci alle cifre e agli stipendi stabiliti a livello nazionale". Iscriviti alla newsletter