Fontana: "Con Moratti nessuna tensione, attendo conferma su mia candidatura"

Fontana: "Con Moratti nessuna tensione, attendo conferma della mia candidatura"

Con la vicepresidente Letizia Moratti "non c’è mai stata tensione, stiamo lavorando benissimo insieme". Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, a margine della presentazione del progetto 'Fili', in piazza Città di Lombardia. Fontana alla domanda se sia infastidito da un'ipotetica candidatura di Moratti alle prossime elezioni regionali, ha risposto "sto semplicemente aspettando la conferma del fatto che sarò candidato". Il presidente ha anche sottolineato le possibili date le elezioni regionali della prossima primavera: "Per legge abbiamo un range che va dal 7 febbraio al 7 maggio. A oggi questo è il range, a meno che il ministero non faccia una legge che vada in un’altra direzione" ha concluso Fontana.

Fontana: "Giusto che Salvini e Giorgetti siano valorizzati

"Penso che siano due personaggi che sicuramente rappresentano delle risorse per il nostro Paese, quindi è giusto che vengano valorizzati". Così Fontana ha commentato i possibili incarichi di Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti rispettivamente nel ruolo di vicepremier e di ministro dell'Economia per un futuro governo di centrodestra. Fontana ha alla fine affermato che incontrerà i vertici del centrodestra "appena sarà costituito il governo"