Milano

Venerdì, 16 aprile 2021 - 17:04:00 Fontana: "Da lunedì prenotazioni per over 65, pronto a farmi vaccinare" Il governatore lombardo Attilio Fontana: "Abbiamo numeri da zona gialla. Da lunedì prossimo prenotazioni per la fascia degli over 65, mi metto in lista anch'io"