Fontana: “Da Majorino cose infondate. Autonomia non è bloccata dal governo"

"Come al solito Pierfrancesco Majorino dice delle cose che sono sempre rigorosamente infondate e false. Il progetto dell'autonomia non è minimamente bloccato dal governo", anzi "sta andando avanti, sta facendo passi molto importanti". Così il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana a margine della conferenza stampa di presentazione a Milano dell'accordo elettorale 'Democrazia e Sussidiarietà' in vista delle regionali.

Fontana: "Anche Meloni ha ribadito come quello dell'autonomia è uno dei progetti fondamentali per il futuro del nostro Paese"

"Anche la presidente Giorgia Meloni nel suo intervento alla conclusione dell'incontro di Fdi ha ribadito come quello dell'autonomia è uno dei progetti fondamentali per il futuro del nostro Paese - ha aggiunto - quindi Majorino o dice bugie o non legge molto. L'autonomia rimane assolutamente una priorità".