Fontana: "Da Majorino solo bugie". Aumento ticket Atm scelta del Comune

"In campagna elettorale va bene tutto ma non le bugie. Questa è una scelta del Comune di Milano, Regione Lombardia è l'unica in Italia che per sostenere il trasporto pubblico locale versa di tasca propria 420 milioni di euro. Majorino dovrebbe smetterla di insultare e raccontare bugie". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana in merito all'aumento del prezzo dei biglietti Atm scattato ieri a Milano, replicando allo sfidante di centrosinistra Pierfrancesco Majorino che ha parlato di decisione condizionata dalle scelte della Regione.