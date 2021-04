Fontana, dati in miglioramento: "Chiederò passaggio in arancione"

"Chiedero' alla Cabina di regia che la Lombardia sia messa in zona arancione: i numeri che stiamo valutando vanno in questa direzione, sia per quanto riguarda l'indice d'incidenza, sia per l'Rt e per la pressione sugli ospedali, tutti in lento ma graduale miglioramento. Da venerdi' potremmo quindi essere inseriti in zona arancione". Lo ha detto il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, a radio Rtl 102.5.

Il governatore lombardo ribadisce che "non c'e' stato alcun ritardo" nella vaccinazione degli over 80, la cui "campagna ha seguito rigorosamente la disponibilita' dei vaccini: fino a ieri il vaccino che dovevamo utilizzare per gli over80 era Pfizer e noi ne abbiamo ricevuto ieri 250 mila dosi", pero' - ha spiegato "fino a ieri pomeriggio avevamo consumato il 99% delle dosi Pfizer che avevamo a disposizione", per cui "e' chiaro che stando cosi' le cose noi cercavamo di seguire la nostra campagna impostandola sul numero di dosi a disposizione".

La regione Lombardia, in merito alla vaccinazione in azienda, ha "raggiunto un accordo con Confindustria, con Confcommercio e con altre associazioni ed e' quindi pronta a partire: questa fase potra' iniziare dopo il via libera dal governo" e questo "accadra' quando avremo coperto tutte le fasce di popolazione che piu' rischiano", e dunque "tutti i cittadini che hanno piu' di 60 anni", ha spiegato Fontana.

"Da questa mattina sono iniziate le prenotazioni per i vaccini per i cittadini lombardi dai 70 anni in avanti", ha aggiunto il presidente della Lombardia secondo il quale "le prenotazioni possono partire ma cio' che conta e' soprattutto farle".