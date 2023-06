Fontana: "Dedicheremo un luogo a Berlusconi, ne parlerò con gli assessori"

"Credo che Berlusconi sia stata una personalità che ha fatto la storia di questo Paese. Noi intendiamo ricordarlo dedicandogli un importante luogo all'interno del Palazzo Lombardia. Quale? Ne devo parlare con gli assessori". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, all'evento organizzato per i 20 anni di Sky al Palazzo Reale di Milano, rispondendo a una domanda sulla morte del leader di Forza Italia ed ex premier, Silvio Berlusconi, salutato ieri dal capoluogo lombardo con i funerali di Stato in Duomo