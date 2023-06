Fontana firma ordinanza per il controllo della peste suina africana

Il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha firmato un'ordinanza contenente disposizioni per la prevenzione e il controllo della Peste suina africana (Psa), una malattia virale non trasmissibile all'uomo che colpisce i suini e i cinghiali.

Regione: "L'attenzione è altissima in provincia di Pavia in quanto si tratta del territorio più vicino alle aree infette del Piemonte"

"Attualmente nessun caso di Psa - specifica una nota dell'amministrazione regionale - ha interessato direttamente la Lombardia ma, soprattutto in provincia di Pavia, l'attenzione è altissima, in quanto si tratta del territorio più vicino alle aree infette del Piemonte. La vicinanza rispetto agli ultimi rinvenimenti di cinghiali positivi in Piemonte ha portato all'allargamento della zona di restrizione che, in base ai regolamenti comunitari emanati ad inizio giugno, comprenderà anche porzioni dell'Oltrepò pavese".

Regione: "Fondamentale mettere in atto tutte le misure necessarie per ridurre al minimo il rischio che la malattia entri nella pianura padana"

"Pur essendo la provincia di Pavia un territorio a scarsa vocazione suinicola, è fondamentale mettere in atto tutte le misure necessarie per ridurre al minimo il rischio che la malattia entri nella pianura padana lombarda, dove sono allevati circa 5 milioni di suini che, oltre a rappresentare una delle principali filiere per l'economia agricola regionale, alimentano molte delle più famose specialità Dop italiane. Il patrimonio suinicolo della nostra regione pesa per più del 50% sull'intero comparto nazionale e in caso di diffusione della Psa nel territorio di pianura si determinerebbe quindi un rischio sanitario diretto per la nostra zootecnia con danno economico pesantissimo, stimato in circa 60 milioni di euro al mese", prosegue la nota.