Fontana: "Governo non favorisce il Nord. Sostenga Tribunale Brevetti a Milano"

Si torna a parlare della candidatura di Milano cme sede del Tribunale UE dei Brevetti. Critico nei confronti del Governo il commento del presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, che sulla sua pagina Facebook scrive: "Il Governo non favorisce il nord e soprattutto ignora il suo comparto produttivo e dalla forte innovazione. Gli Stati UE tra soli 18 giorni valuteranno le candidature per l’assegnazione della sede del Tribunale Europeo dei Brevetti, decisione dovuta a causa della Brexit non potrà più vedere Londra come sede. Nonostante da oltre due anni Milano abbia palesato in tutti i modi la volontà e la capacità infrastrutturale di accogliere la sede del Tribunale Europeo dei Brevetti, al momento le uniche candidature pervenute sui tavoli europei sono quelle di Parigi e Amsterdam. Sia Palazzo Chigi che la Farnesina ancora non hanno attivato le procedure per la candidatura, questo è grave. In settimana promuoverò ogni azione per responsabilizzare il Governo ad un’azione che tuteli un territorio da sempre locomotiva industriale del Paese. Non si può perder tempo, non si può palesemente mostrare disinteresse verso un territorio che deve avere un ruolo fondamentale per il futuro dell’economia europea."

Il Tribunale dei Brevetti è il tema anche del post del viceministro Stefano Buffagni (M5S) che scrive: "Tieni sempre con te una bussola perché molte saranno le persone che Ti indicheranno una strada sbagliata. Come vorrei avere la bussola di Jack Sparrow in queste fasi così confuse. Ps. Per me in Italia non esiste un luogo più adeguato di Milano per il Tribunale Europeo dei Brevetti e continuerò da rappresentate del territorio a proporre la soluzione più corretta per l’Italia!"