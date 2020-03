Fontana: governo sostiene progetto, vuole altri 2 ospedali su modello Fiera

"Il lavoro va avanti bene. La speranza di realizzare a breve l'ospedale in Fiera e' sempre piu' concreta", ha dichiarato il Governatore lombardo che ha poi spiegato la posizione del Governo sul progetto: "La collaborazione credo si possa esplicitare nel fatto che governo ha ritenuto utile la realizzazione di questo hub della rianimazione" in Fiera a Milano. "Il governo - sottolinea Fontana - ha preso a modello l'ospedale in Fiera, dicendo che ne vuole realizzare altri due: uno per il centro e uno per il sud. Evidentemente il governo, tramite i suoi tecnici, ha convalidato la bonta' di questo progetto". Infine il commissario Arcuri "ha detto che non e' in grado di dirci di che entita' sara' l'aiuto, ma ci ha assicurato che ci sara' in termini di materiali".

"Stiamo continuando - ha aggiunto - a rinforzare anche le rianimazioni degli altri ospedali. I respiratori per il nuovo ospedale non verranno sottratti ai vecchi ospedali. Quando arriveranno la Regione provvedera' a distribuirli sul territorio agli ospedali che ne hanno piu' necessita'".

"Per adesso - ha continuato Fontana - ve lo chiediamo con la consueta tranquillita' ma, se si dovesse andare avanti, chiederemo al Governo anche le maniere forti". "Dovete stare a casa - ha aggiunto Fontana - stiamo chiedendo unsacrificio per salvare vite umane. E' un appello che faccio tutti i giorni, lo sto dicendo in modo educato, fra poco bisognera' cambiare tono perche' se non la capite con le buone dovremo essere un poco piu' aggressivi: non dovete uscire. Purtroppo i numeri del contagio non si riducono, continuano adessere alti; ogni uscita e' un rischio per voi e per altri".

Il presidente Fontana ha quindi lanciato un appello, condiviso anche con i sindaci della Lombardia, amedici e infermieri "che sono andati in pensione negli ultimi 2anni" e a quelli che "lavorano in strutture private e agli specialisti che lavorano in strutture private affinche' si mettano a disposizione per dare una mano". "Con la loro collaborazione - ha detto - potremo dare risposte ancora piu' importanti e una maggiore assistenza".

Fondazione Fiera Milano, intanto, ha dato vita a un nuovo Fondo destinato a raccogliere capitali e risorse per sostenere la realizzazione dell'ospedale. Le coordinate bancarie per versare sono: INTESTAZIONE CONTO: Fondazione di Comunita' di Milano Citta', Sud Ovest, Sud Est e Adda Martesana onlus - ISTITUTO DI CREDITO: Intesa Sanpaolo spa IBAN: IT18Y0306909606100000162571 - CAUSALE: Fondo Fondazione Fiera per la lotta al coronavirus - Ospedale in Fiera