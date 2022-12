Fontana: "Ho parlato con Bossi: priorità è salvaguardare l'unità della Lega"

Fontana: "Ho parlato con Bossi: la priorità è salvaguardare l'unità della Lega"

"Come mia abitudine da 20 anni, questa mattina ho incontrato per gli auguri di fine anno Umberto Bossi. E, parlando della vicenda del Comitato Nord, abbiamo concordato che la priorita' per tutti e' salvaguardare l'unita' della Lega e che il nostro partito e' uno solo. Il dialogo in corso deve consolidare questa intenzione comune e mettere sullo sfondo le ambizioni e i destini dei singoli". Lo afferma il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, in seguito al suo incontro con il leader di Comitato Nord Umberto Bossi.