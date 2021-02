Fontana: "In 24h un terzo degli over 80 ha aderito alla campagna vaccinale"

"In sole 24h oltre un terzo degli aventi diritto over 80 ha già aderito alla campagna anti Covid Lombardia. Alle ore 13:00 sono state superate le 250 mila adesioni sui 726 mila over 80 lombardi. La piattaforma sta operando correttamente e, cosa più importante, le persone stanno aderendo avendo ben compreso l'importanza del vaccino per mettere un freno al Covid. Giovedì partiranno le vaccinazioni, è indispensabile che arrivino le dosi così da poter procedere a spron battuto e senza ritardi", lo ha scritto sulla sua pagina FB il governatore lombardo, Attilio Fontana.

Vaccino: 257.841 adesioni over 80 in Lombardia, smaltita coda

E' stata smaltita la coda di utenti per l'avvio delle adesioni alla campagna vaccinale anticovid per gli over 80 lombardi. Lo rendono noto fonti della Regione Lombardia. Alle ore 14, il totale delle persone registrate e' di 257.841: 223.803 tramite il portale dedicato, 31.224 con le farmacie e 2.814 con i medici. Gli utenti in coda, al momento, risultano essere zero. In picchiate le chiamate al numero verde informativo. Ieri pomeriggio, quando degli inconvenienti tecnici avevano rallentato le adesioni, c'erano state 45 mila chiamate; mentre da mezzanotte fino alle 11 di questa mattina ce ne sono state 6 mila.