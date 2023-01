Fontana in testa anche a Milano e provincia. Tracollo per Letizia Moratti

Fontana è sopra il 40% nella Città Metropolitana di Milano. Il sondaggio di GPF Inspiring Research, riportato oggi da Libero, fa sorridere il candidato di centro-destra alle prossime elezioni he, secondo la rilevazione avvenuta tra il 18 e il 21 gennaio, è in testa nella città dove, alle scorse regionali, vinse Gori. Majorino segue al 34%, Moratti è al 21,9%.

GPF: "Majorino in recupero, sta raggiungendo la Moratti in quanto a popolarità"

Paolo Rossi, managing partner della GPF, ha spiegato al quotidiano i numeri del sondaggio: “Il primo dato che balza all’occhio è che la stragrande maggioranza dei milanesi - l’86,8% - sa che si vota per le regionali. In seconda battuta abbiamo testato la popolarità dei candidati. Il più conosciuto, con il 94,6% è Fontana. La cosa interessante, però, è la rimonta di Majorino che, dopo essere partito quasi col ruolo di terzo incomodo, sta raggiungendo la Moratti". Quest’ultima è riconosciuta dall’80,8% del campione, mentre l’esponente del Pd la tallona al 79,1%. Ultima, staccatissima, Mara Ghidorzi, ’Unione Popolare conosciuta da appena il 17,8% del campione.

Credibilità candidati: plebiscito per Fontana

Un altro dato di assoluto rilievo è quello che riguarda le risposte alla domanda su chi, a prescindere dalle intenzioni di voto, sia il candidato più credibile per guidare Regione Lombardia. Anche in questo caso è stato un plebiscito per Attilio Fontana, scelto dal 28,1% in crescita del 2,3% rispetto all’identica rilevazione di dicembre. Majorino, secondo è appena al 19%, in crescita solo dello 0,3%. Il vero tracollo l’ha avuto la Moratti che passa dal 20,4% di dicembre al 15,8% di gennaio. Segno che i lombardi hanno capito che la sua - soprattutto nell’area dei suoi elettori più vicini al Centrodestra - è una candidatura perdente”.