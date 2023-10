Fontana in Thailandia: inaugurata azienda bergamasca

Prosegue la missione istituzionale in Thailandia del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e del sottosegretario con delega alle Relazioni internazionali ed europee, Raffaele Cattaneo, incontri partecipati anche da una delegazione del governo nazionale, guidata dal viceministro delle Imprese e del Made in Italy, Valentino Valentini.

Regione: "Anche oggi importanti impegni istituzionali"

Dopo la giornata di ieri, con l'incontro con l'ambasciatore d'Italia a Bangkok, Paolo Dionisi, la presentazione dell'Eec (Eastern Economic Corridor) e la riunione d'area dei presidenti delle Camere di Commercio dei Paesi Asean, "anche oggi importanti impegni istituzionali". Lo riporta una nota di Palazzo Lombardia.

La delegazione, alla presenza del viceministro dell'Industria thailandese, ha preso parte all'inaugurazione del nuovo impianto produttivo di Vittoria Tyres in Thailandia

La delegazione, alla presenza del viceministro dell'Industria thailandese, ha preso parte all'inaugurazione del nuovo impianto produttivo di Vittoria Tyres in Thailandia. Azienda bergamasca con sede centrale a Brembate, si occupa della produzione di copertoni e tubolari da corsa per il ciclismo, cross country, enduro e bici elettriche. Il nuovo impianto produttivo, di quasi 16.000 metri quadrati, aumenterà la produzione all'insegna della sostenibilità, accogliendo 400 nuovi addetti.

Fontana: "La realtà visitata oggi è la rappresentazione concreta di come il saper fare lombardo e l'innovazione tecnologica delle nostre imprese siano particolarmente apprezzate"

Obiettivo del nuovo sito: diventare nel mondo la prima fabbrica di pneumatici per biciclette a emissioni zero. "Il 'modello Lombardia' - spiega il presidente Fontana - conferma di essere sempre più attrattivo. La realtà visitata oggi è la rappresentazione concreta di come il saper fare lombardo e l'innovazione tecnologica delle nostre imprese siano particolarmente apprezzate. La Lombardia che vogliamo è il luogo dove sempre di più le idee e i progetti possono prendere forma, non solo nei nostri territori, ma anche con investitori internazionali che scelgono l'Italia come porta d'ingresso per i mercati europe