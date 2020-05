Fontana e l’Ospedale in Fiera. ”Non chiude: sarà il nuovo centro Covid”

L'ospedale della Fiera di Milano ''ha gia' una sua definizione e destinazione, prevista dal programma che e' stato mandato dal governo''. A dirlo e' il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, nel corso del suo intervento ad Aria Pulita su 7Gold. ''Il governo - ha aggiunto il governatore - ci ha detto che non possiamo ridurre il numero di letti in terapia intensiva. Dato che oggi come oggi molti erano letti ricavati in sale operatorie o con altre destinazioni, e che quindi dovranno essere smantellati, e' fuor di dubbio che avremo bisogno di far diventare questo ospedale in Fiera, ma anche l'ospedale a Bergamo e il nuovo che verra' realizzato a Brescia, nuovi ospedali covid con letti di rianimazione che siano pronti per ogni emergenza''. Inoltre ''sulla rete ospedali covid, stiamo predisponendo un progetto, tre ospedali li abbiamo gia' individuati. Cercheremo di creare una rete di ospedali per essere pronti a qualunque evenienza che ci auguriamo non si debba ripetere''.