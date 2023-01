Fontana: “La rete non regge più i treni Rfi investa i 14 miliardi promessi”

"Il problema sono i ritardi che si accumulano, perché c'è una rete che non regge più i tanti treni che ci sono in più. Prima del Covid trasportavamo 850.000 persone tutti i giorni, adesso qualcosa di meno, ma la rete è stata realizzata in gran parte 60- 70 anni fa, quando i trasporti erano infinitamente inferiori e lo stesso amministratore di Rfi (Rete ferroviaria italiana) è cosciente di questo fatto, e deve investire secondo l'impegno che si era assunto, 14 miliardi di euro sulla rete, ma purtroppo i lavori non stanno cominciando".

Fontana: “In una rete basta un ritardo e si crea il disagio, perché i treni sono in continuo passaggio

Lo ha detto Attilio Fontana, presidente della Lombardia e ricandidato alla guida della Regione per il centrodestra, questa mattina ai microfoni di Radio 24, rispondendo a una domanda sulle critiche rivolte alle carenze del trasporto pubblico regionale, all'indirizzo dell'amministratore delegato di Rfi, Vera Fiorani. "Il problema è sostanzialmente quello: in una rete (ferroviaria, ndr) basta un ritardo e si crea il disagio, perché i treni sono in continuo passaggio", ha evidenziato Fontana.

Fontana: "Le Olimpiadi si faranno e saranno ricordate"

A SkyTg24, invece, Fontana ha parlato dei Giochi olimpici del 2026: "La Fondazione si occupa di organizzazare concretamente i giochi, come eventi sportivi e accoglienza tutisti e atleti. Poi c'e' una SpA costituita dal governo per realizzare gran parte delle opere pubbliche. Per quanto riguarda l'organizzazione dei giochi e le poche opere di competenza regionale siamo assolutamente in tempo, non c'e' nessuna preoccupazione; per quanto riguarda le opere pubbliche di competenza della SpA, la societa' e' stata costituita in ritardo e ha accumulato ritardi. Ma il commissario Luigi Valerio Sant'Andrea ha detto che si dovrebbero recuperare tutti i ritardi e realizzare tutto".