Fontana: "Lombardia zona rossa? Aspettiamo i dati del Cts"

"Aspettiamo che arrivino i dati del Cts e a quel punto si potranno fare le valutazioni del caso". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, rispondendo in conferenza stampa a una domanda sulla possibile istituzione della zona rossa in Lombardia. "Noi monitoriamo costantemente la situazione cercando di capire se ve ne sono di particolare pericolosita' - spiega - ce lo diranno i dati. Ora siamo in zona arancione, con alcune evidenze di particolare difficolta' con l'arancione rafforzato. Su cosa succedera' domani non posso dire: in questo momento non ci sono situazioni che devono portare a modifica, oggi pomeriggio riguardiamo i dati se ci fossero comuni con una situazione particolarmente grave interveniamo per assumere un provvedimento utile".