Fontana: "Majo vuole centri sociali al governo. Il Dem: "Polemica noiosa"

"Majorino vuole portare i centri sociali al Governo della Regione, non lo possiamo permettere!": così il governatore Attilio Fontana, che si ricandida per il centro destra, sui social ha attaccato il candidato di centrosinistra e Movimento 5 stelle che domani sera parteciperà a una cena popolare al Leoncavallo di Milano.

La replica di Majorino: "Penso che i problemi che stanno a cuore ai lombardi siano una sanità che funzioni, politiche per il lavoro, politiche su Trenord"

"Ancora siamo alla discussione sul Leoncavallo? È noiosissima". Lo ha detto il candidato del centrosinistra e del M5S alla presidenza di Regione Lombardia, Pierfrancesco Majorino, replicando alle polemiche sollevate da alcuni esponenti del centrodestra in merito alla sua partecipazione a un evento del centro sociale milanese. "Io vado a salutare degli amici - ha aggiunto al suo arrivo alle celebrazioni per il Capodanno Cinese -, sono contento così e sinceramente penso che i problemi che stanno a cuore ai lombardi siano una sanità che funzioni, politiche per il lavoro, politiche su Trenord. Non tanto le polemiche che non voglio inseguire con nessuno".