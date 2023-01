Fontana, Majorino e Moratti "uniti". Camerieri per la solidarietà

Un pranzo di solidarietà per i senzatetto in cui a servire sono politici e personaggi piu' o meno famosi. Dopo due anni di stop, causa pandemia, è tornata la "Befana dei clochard", organizzata dai City Angels all'hotel Principe di Savoia.

A servire ai tavoli c'erano i tre candidati alla presidenza della Regione Lombardia Attilio Fontana, Pierfrancesco Majorino e Letizia Moratti. Erano presenti anche il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara, la senatrice e vicesegretaria di Azione Mariastella Gelmini, il coordinatore di Comitato Nord Paolo Grimoldi, il coordinatore lombardo del M5s Dario Violi, e diversi altri.

Fontana: "Cerchiamo di aiutare queste persone a trovare un posto di lavoro"

Il governatore uscente Fontana ha parlato di una "iniziativa bella" e ha poi ricordato che il fondatore e presidente dei City Angels, Mario Furlan, "ha fatto una richiesta molto importante: cerchiamo di aiutare queste persone a trovare un posto di lavoro. Noi come Regione Lombardia ci mettiamo a disposizione con misure in campo di formazione e ricerca. Cercheremo di organizzare un incontro, credo sia una cosa veramente importante".

Majorino: "Costruire legame con chi è in difficoltà"

Da parte sua il candidato del centrosinistra Majorino ha sottolineato: "Credo si debba sempre costruire un legame con chi è in difficoltà, questo fa parte della mia storia. Mi fa piacere vedere altre persone magari spinte dalle elezioni che altre volte non c'erano".

Moratti: "Abbiamo una povertà che è aumentata"

Infine, Moratti ha spiegato: "Credo ci sia molto da fare. Abbiamo una povertà che è aumentata, bollette di luce e gas che sono aumentate, quindi il costo dell'energia per le famiglie, e tanti anziani che vivono soli e sono in situazioni di non autosufficienza. Quindi sicuramente le politiche sociali devono essere rafforzate. Quello che di buono c'e' va tenuto e quello che si puo' migliorare va migliorato".