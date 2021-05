Fontana: "Oggi mi vaccino io". Al via prenotazioni fragili dai 16 anni in su

Lombardia, al via prenotazioni fragili dai 16 anni in su

"Un milione di Lombardi immunizzati con entrambe le dosi di vaccino (per il 60% over 80). 2,5 milioni con un almeno una dose, con una media superiore a 100 mila vaccinazioni. Gia' adesso Regione Lombardia e' la prima regione che raggiungera' l'immunita' di gregge grazie alla campagna vaccinale", ha scritto la vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti, su Twitter.

Nel frattempo sono partite le prenotazioni di tutti i soggetti fragili dai 16 anni in su. Nel week end è stata infatti estesa la possibilità di prenotare la vaccinazione anti Covid-19 alla fascia d'età 16-49 anni (nati 1972-2005) con esenzione per patologia. Le prenotazioni possono essere effettuate sul portale della Regione: prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it.

Covid: Fontana: "Oggi mi vaccino io"

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, si vaccinerà oggi contro il Covid-19, a comunicarlo lo stesso governatore, a margine dell'inaugurazione di un nuovo polo vaccinale a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano. "Mi vaccino oggi. Non dico dove. Non so che vaccino mi faranno. Quello che mi danno porto a casa", ha detto. "L'importante è vaccinarsi. Qualunque cosa diano ci vacciniamo e facciamo un passo avanti verso la riconquista della libertà".

In Lombardia sono stati somministrati 111mila vaccini anti-Covid giovedì scorso, "ma potremmo tranquillamente arrivare a 160mila. La gran parte dei centri vaccinali non lavorano a pieno regime. Con il giusto numero di forniture saremmo in grado di fare la prima iniezione a tutti entro fine giugno e il richiamo in luglio. Continuando così, comunque, dovremmo riuscire a finire entro settembre", ha affermato in un'intervista a Libero. Il sistema di vaccinazione della Lombardia non procede a pieno perché, secondo Fontana, "l'Europa ci manda pochi vaccini". Per questo "dobbiamo reperire più vaccini. Certo, se avessimo difficoltà a somministrarli forse mi rassegnerei, ma abbiamo una macchina che funziona come un orologio, peccato non usarla". Nella Regione i medici e i sanitari che non vogliono farsi vaccinare sono "una cifra infinitesimale", mentre "quasi nessuno" rifiuta il vaccino di Astrazeneca, "ma tanti hanno dubbi". I dati della vaccinazione in Lombardia non vengono evidenziati, secondo Fontana, perché "c'è qualcuno che ha interesse a mettere la Lombardia in cattiva luce e cercare di convincerei cittadini che bisogna cambiare indirizzo politico". Fontana sottolinea che "su chi viaggia non c'è alcuna attenzione. A chi entra in Italia dall'Europa viene richiesto di auto-denunciarsi e imporsi la quarantena. Altri controlli non ce ne sono. È un'assurdità ma è esattamente così. Imponiamo il coprifuoco alle 22 ma non facciamo verifiche alla frontiera. Per quanto ci riguarda, comunque, i 47 che sono arrivati dall'India in Lombardia li abbiamo messi in un hotel Covid e li lasceremo lì fino a quando non avremo capito se sono contagia".