Fontana: "Pattinaggio a Torino? Rho Fiera assolutamente meglio". VIDEO

Il governatore lombardo Attilio Fontana contrario all'ipotesi di portare in Piemonte le gare di pattinaggio. E sul Pnrr: "Serve un maggior coinvolgimento delle Regioni"

Fontana: "Pattinaggio a Torino? Rho Fiera assolutamente meglio"

Olimpiadi, stadio di Milano, Pnrr: un Attilio Fontana a 360 gradi ha parlato con i cronisti di alcuni dei temi di maggiore attualità a margine di un evento a Palazzo Lombardia

Fontana: "Pnrr, serve un maggior coinvolgimento delle Regioni"

Sul Pnrr: "Come Regioni lo diciamo fin dall’inizio: avrebbe dovuto esserci maggiore coinvolgimento diretto delle Regioni, che avrebbero sicuramente contribuito a dare una mano sostanziale per la messa a terra del Pnrr. E’ chiaro che la cosa principale è cercare di capire chi sarà in grado di realizzare le opere e chi invece non sarà in grado di farlo e, allora, magari, cercare di spostare quelle risorse a chi ha già i progetti e potrebbe realizzarli":

Olimpiadi, Fontana: "Pattinaggio a Torino? La soluzione Rho Fiera assolutamente migliore"

Per le gare di pattinaggio di velocità per le Olimpiadi Milano- Cortina 2026 "io sono convinto che il nostro progetto sia assolutamente migliore. Credo che siano gli ultimi sussulti di chi vuole in qualche modo rientrare dalla finestra dopo essere uscito dalla porta": così Fontana ha commentato l'ipotesi apparsa sui alcuni media secondo cui starebbe prendendo piede l'ipotesi che sia Torino ad ospitare la disciplina che inizialmente era destinata al Trentino e non Milano con il progetto a Rho Fiera.

"Non credo che le valutazioni possano essere fatte da un articolo su un giornale, scritto da Torino. Se bastasse questo si risolverebbero i problemi in un batter d’occhio. Io credo si debba andare ad approfondire definitivamente la valenza del nostro progetto", ha detto Fontana. "Io ovviamente sostengo il progetto Milano, adesso verrà mandato a CIO. Il 12 aprile abbiamo la cabina di regia, durante la quale confronteremo i progetti in quella sede, dopodiché li manderemo a CIO che li valuterà. Io sono sostenitore di Milano".

Fontana: "Stadio di Milano, necessario fare chiarezza"

"È difficile da capire" come si risolverà la questione del nuovo stadio di Milano "quello che io penso sia necessario è che si faccia chiarezza, si stabilisca un percorso, si facciano delle scelte in modo che sia che sia uno stadio unico, del vecchio progetto iniziale, sia che siano due stadi distinti credo che le società abbiano diritto di avere una risposta", ha detto il governatore. Sull'ipotesi di due impianti distinti Fontana si è limitato ad affermare che "sono valutazioni che dovranno essere prese da chi deve decidere, e dovranno essere prese dalle due società. Mi sembra che il progetto iniziale non sia ancora morto, è chiaro che il dibattito pubblico ha posto dei limiti. Saranno le due società a decidere se comunque accettano i limiti o meno. É importante che si arrivi a una soluzione".