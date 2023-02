Fontana: "Per ora qualche telefonata. Nel we incontri per la giunta"

"La convalida degli eletti dovrebbe avvenire nei primi giorni di marzo e poi abbiamo 10 giorni ulteriori per la composizione della Giunta, dopo ci sarà la prima riunione del Consiglio regionale. Metà di marzo penso si sarà fatto tutto": lo ha detto il presidente lombardo, neo-rieletto, Attilio Fontana prendendo parte alla rubrica 'Punti di Vista' su Teletutto Brescia.

Giunta, Fontana: "Io sono convinto che l'accordo si troverà e io cercherò di fare in modo che l'accordo si trovi nel modo migliore possibile"

Alla domanda se avesse sentito tutti i partiti Fontana ha risposto: "No, per ora ho fatto qualche telefonata di cortesia ma non ho ancora iniziato ad affrontare i problemi legati alla composizione della Giunta. In questo fine settimana sono previsti uno o più incontri secondo la necessità. Io sono convinto che l'accordo si troverà e io cercherò di fare in modo che l'accordo si trovi nel modo migliore possibile".