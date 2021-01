Fontana: "Presto un team pieno di entusiasmo per affrontare i prossimi anni"

"Si conclude una giornata di lavoro, una giornata di colloqui, confronti, verifiche e gratitudine verso chi ha espresso al meglio le proprie competenze e qualità. Molto presto sul campo un team pieno di entusiasmo per affrontare i prossimi anni con nuova energia", ha scritto ieri sera sulla sua pagina FB il governatore lombardo, Attilio Fontana. Non mancano commenti a sostegno dell'assessore Giulio Gallera, quasi certamente sostituito da Letizia Moratti: "Presidente Fontana, l’Assessore Gallera è una persona competente e onesta e non si può estromettere così dal suo incarico. Questa brutta situazione non fa onore a nessuno e Gallera è stato eletto da tantissimi cittadini Lombardi che lo stimano. Presidente Fontana Lei a nome di tutti questi cittadini deve intervenire a sostegno di Gallera, per tutto il suo Grande lavoro Gallera lo merita", si legge e ancora "Estromettere Gallerà sarà’ un autogol per la Lega".