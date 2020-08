Fontana: "Pubblico negli stadi? Ci stiamo lavorando"

“Il Gran Premio di Monza rappresenta la prova per la nostra ripresa. Un grande evento sportivo è la strada giusta per dimostrare come il popolo italiano voglia ritornare ad una normalità. Ribadisco che dobbiamo acquisire la consapevolezza che con questo virus dobbiamo convivere. Finché non ci sarà un vaccino dobbiamo avere chiaro quali sono i limiti che non dobbiamo superare. Riusciremo ad andare avanti con grande cautela, ma indispensabile tornare a vivere, anche se in modo diverso”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia intervenendo alla conferenza stampa, che si è svolta in Piazza Città di Lombardia, di presentazione del Gran Premio d’Italia di Formula 1 in programma domenica 6 settembre presso l’autodromo di Monza.

"Porremo le basi per consentire a breve di riaprire le strutture sportive e fare in modo che tutti gli appassionati possano ricominciare a frequentate gli stadi", ha inoltre detto Fontana e in merito alla parziale apertura al pubblico degli impianti sportivi, il governatore lombardo ha spiegato: "Stiamo valutando l'opportunita', la possibilita'. Stiamo parlando con il Cts. Penso si possa andare in quella direzione ma stiamo facendo ancora le ultime valutazioni".