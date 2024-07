Fontana: "Regione chiederà il 100% di Trenord. I ritardi? Colpa di Rfi"

Fontana: "Regione chiederà il 100% di Trenord"

"Stiamo discutendo, forse non il 50 piu' uno ma tutto il capitale sociale di Trenord". A dirlo e' stato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine del workshop istituzionale "Alimentazione del bambino e dimensione sociale: la politica del fare" rispondendo a chi gli chiedeva se la Lombardia prendera' la maggioranza di Trenord. A chi gli chiedeva se si fara' entro questa legislatura, Fontana ha detto: "Penso proprio di si'. Si sono insediati i nuovi vertici e riprenderemo il dialogo".

Fontana e le polemiche sui ritardi di Trenord: "La causa è la rete Rfi"

E sulle polemiche del Pd di questi giorni sul servizio di Trenord: "Noi abbiamo sostenuto da sempre che la ragione principale dei ritardi, e non e' che lo sosteniamo ma ne abbiamo la prova e la possibilita' di dimostrarlo, dipende dalla rete che non e' nostra e che appartiene a Rfi". "Adesso negli ultimi tempi questi ritardi si sono incrementati perche' stanno iniziando gli interventi sulla rete. Allora e' chiaro che, se si fanno dei lavori a una linea ferrata, purtroppo e' evidente che si creino dei disagi che comportino dei ritardi. Ci sono delle linee che hanno dei ritardi incredibili proprio perche' ci sono delle interruzioni e stanno lavorando alle linee", ha aggiunto il governatore. "Purtroppo credo che anche gli amici del Pd debbano rendersene conto. Allora o non facciamo mai gli interventi e vivremo sempre in questa situazione di difficolta', o accettiamo che vengano fatti questi interventi come stanno facendo Rfi e questo comportera' dei disagi". Per Fontana "sono disagi che purtroppo continueranno finche' i lavori non sono conclusi. Ma qui si vuole soltanto far polemica quindi va bene tutto".