Fontana: "Rendere la Lombardia ancora più internazionale"

"Credo sia doveroso ascoltare, parlare e confrontarci con gli stakeholder nazionali e internazionali per capire se si puo' ulteriormente migliorare questa nostra posizione che e' gia' estremamente positiva". A dirlo e' il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine dell'apertura dei lavori della "Lombardia 2023 World Summit". La Lombardia "e' risaputo come sia la Regione motore d'Italia e motore anche d'Europa", ha aggiunto. "Credo che in questo momento sia opportuno che la Lombardia riesca ancora a essere piu' internazionale per quanto riguarda la capacita' di attrarre i capitali" e "per l'opportunita' dei nostri imprenditori di realizzare interventi e iniziative nel resto del mondo".

Il messaggio "e' di una Lombardia che ha intrapreso in maniera determinata la strada che porta al futuro. Saremo - ha sottolineato Fontana - sempre di piu' una regione che riesce ad avere tutti quegli aspetti che portano alla possibilita' di investimenti e di sviluppare ogni tipo di iniziative". "Credo - ha concluso - che questo debba essere ulteriormente migliorato e presentato a chi nel resto del mondo non e' ancora a conoscenza delle nostre caratteristiche"