Fontana: "Riapertura ok, ma vedo troppe apericene. Si rischia dietrofront..."

Fontana: "Riapertura ok, ma vedo troppe apericene..."

La riapertura del 18 maggio "e' andata meglio di come immaginassi perche' ho visto che c'e' stato da parte della maggior parte dei cittadini un grande rispetto delle regole che avevamo consigliato o imposto, rispetto dell'uso delle mascherine, del distanziamento, all'interno del trasporto pubblico. Direi bene". A dirlo e' il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana, collegato con Storie Italiane su Raiuno.

Nonostante la riapertura del 18 maggio sia andata "meglio di come immaginassi", "purtroppo ci sono ancora delle piccole sacche che mi inducono a dire che ci sono attivita' sulle quali non riusciamo ad avere una convinzione sufficiente". Il governatore vede "troppi apericene, troppi bar sommersi di persone, e questo non va assolutamente bene. E' chiaro che se la cosa dovesse continuare saremo costretti a chiudere quelle attivita'". Secondo Fontana "dobbiamo riacquistare la nostra liberta' passo dopo passo, non possiamo fare 5 passi in un colpo solo. rischiamo di riperderla. Abbiamo dato la possibilita' di aprire bar e ristoranti, a condizione di rispettare certe regole. Se queste regole non vengono rispettate, la gente si ammassa in un bar, e' chiaro che purtroppo non potremmo continuare a lasciare quella liberta'".