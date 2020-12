Fontana, rimpasto in Regione? Valuteremo se migliorare la squadra

"I punti fondamentali su cui ci dobbiamo concentrare sono sanita' e ripresa economica. Se ci potranno essere condizioni per migliorare la squadra verranno sicuramente prese in considerazione", risponde in questo modo il governatore lombardo, Attilio Fontana, durante un'intervista del Tgr Lombardia alla domanda su un possibile rimpasto in Regione a gennaio.

Sul fronte vaccinazioni anti Covid, Fontana ha spiegato "abbiamo predisposto il nostro piano. Siamo pronti. Dovremo aspettare che ci venga comunicato dal governo quando verranno inviati i vaccini e quanti". "Appena mi spettera', sicuramente lo faro", ha aggiunto.

"Credo che il sistema sanitario abbia dato una grandissima risposta, di efficienza, di resistenza e di impegno" ha dichiarato il presidente della Lombardia, sottolineando come la regione "si e' trovata ad affrontare un virus e un'epidemia assolutamente sconosciuti senza avere alcun tipo di informazioni". "Sicuramente saranno stati commessi degli errori, ma cio' - ha proseguito - lo potremo stabilire soltanto alla fine di questa epidemia". In merito alla revisione della riforma sanitaria, il governatore ha chiarito che l'obiettivo e' "dare un grande impulso al rilancio della medicina territoriale".