Fontana, Salvini e Validatara: incontro con i giovani il 14 gennaio

“Il 14 gennaio, a Monza, presso la Sala Regione dell’Autodromo alle 15:30, si terrà l’evento ‘Lombardia, casa del futuro’. Un interessante confronto tra i giovani e chi li rappresenta. Insieme a Matteo Salvini, al presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, al ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara e tanti ragazzi e ragazze vogliamo costruire il futuro della nostra terra. Un futuro di lavoro, meritocrazia, sviluppo e identità.

Tra i presenti i candidati giovani alle elezioni regionali

Tra i presenti i candidati giovani alle elezioni regionali: un’occasione unica per conoscere chi potrà far sentire la sua voce nei prossimi cinque anni con una visione fresca e innovativa. Il 12 e 13 febbraio si deciderà il futuro della nostra Regione. Siamo certi che i lombardi non si faranno ingannare dalle bugie della sinistra! La Lega nasce e sarà sempre dalla parte della Lombardia. È la nostra terra. La conosciamo, abbiamo idee e progetti per renderla ancora più bella e vivibile. Non lasciare che gli altri decidano per te, costruiamo insieme la Lombardia di domani. Scendi in pista con la Lega”. Lo dichiara il deputato lombardo Luca Toccalini, responsabile del dipartimento Giovani della Lega.