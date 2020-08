Fontana "Siamo vicini al Libano". Atterrati a Beirut vigili del fuoco lombardi

"Atterrato a Beirut, all'alba di oggi, il team di 15 Vigili del Fuoco italiani esperti in rischio chimico-batteriologico e valutazioni di integrità strutturale. Tra loro vi sono 3 operatori della direzione generale Vigili del Fuoco Lombardia. Presteranno supporto tecnico alle autorità libanesi nelle rilevazioni ambientali di sostanze pericolose e per verificare la sicurezza delle strutture rimaste coinvolte nella tremenda esplosione.Concretamente vicini al Libano e agli abitanti di Beirut", scrive su Facebook il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana postando anche una immagine dell'arrivo in aeroporto del team.