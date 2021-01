Fontana: "Sono stanco ma tengo duro. Lombardia 'rossa'? Ipotesi, non certezza"

"Io sono molto stanco, ma cerco di tener duro", ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, durante un'intervista a Mattino 5. E alla domanda sul come mai invece l'ex assessore lombardo al Welfare, Giulio Gallera, avesse dichiarato di essere "fortemente provato" e per questo aveva deciso di farsi da parte, Fontana ha risposto: "Evidentemente i fisici reagiscono in modo diverso" aggiungendo che nessuno mai ha fatto contestazioni all'ex assessore lombardo al Welfare. "Ha giustificato la sua scelta in maniera molto chiara, e le motivazioni che ha dato in pubblico le ha date anche a me. Si trattava di un periodo molto stressante e faticoso, ha ritenuto che, come ha detto lui stesso, il suo periodo di guardia fosse finito e volesse prendersi un periodo di riposo", ha sottolineato il presidente della Lombardia.

Quanto ai parametri che stabiliscono i colori delle regioni nell'emergenza covid il governatore lombardo ha dichiarato che "C'e' un po' di rimescolamento". "Ieri nell'incontro col governo - ha spiegato Fontana - abbiamo parlato a lungo ed e' possibile che anche i parametri vengano rivisti, forse in parte modificati. Quindi e' un'ipotesi, ma non una certezza, che si entri in zona rossa. Si stanno studiando una serie di altri parametri, che tengono conto ad esempio del numero di tamponi, di contagiati per numero di tamponi effettuati e una serie di altre valutazioni".