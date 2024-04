Fontana: "Sono favorevole al fatto che si faccia uno stadio nuovo"

Fontana: "Stiamo portando avanti l'accordo per il nuovo stadio del Milan"

A Milano si avvicinano sempre di più i prossimi grandi avvenimenti sportivi, su tutte le Olimpiadi invernali del 2026, senza dimenticare la finale di Champions League e gli Europei 2032. In occasione dell'evento "Il Foglio a San Siro", è intervenuto il governatore lombardo Attilio Fontana, affermando: "Iniziamo a dire che comunque ed in ogni caso nel 2026 qui si farà l'inaugurazione delle Olimpiadi, e poi una finale di Champions, quindi un minimo di maquillage bisognerà farlo almeno prima di quelle date", aggiungendo "Che sia San Siro, che sia la risrutturazione di questo stadio, che sia un nuovo stadio in un'altra parte al di fuori della città, comunque qualcosa si deve assolutamente fare, la cosa importante è che le due squadre di calcio di Milano abbiano uno stadio che sia compatibile con l'attuale situazione dello sport e del calcio nel mondo".

"Stiamo portando avanti gli accordi per il nuovo stadio del Milan a San Donato"

Il Presidente della regione Lombardia spiega "A noi hanno chiesto di promuovere l'accordo di programma con il Comune di San Donato per il nuovo stadio del Milan e noi lo stiamo portando avanti. Deciderà poi il Milan se proseguire sull'accordo di programma o accettare la proposta di Webuild, vedremo. Io non sono favorevole a nessuno dei due progetti, sono favorevole al fatto che si faccia uno stadio nuovo per Inter e Milan".