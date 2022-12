Fontana sugli espulsi dalla Lega “Non credo dialogheranno con Moratti”

"Mi pare di poter dire che dalle dichiarazioni che hanno rilasciato recentemente i tre consiglieri", espulsi dalla Lega che hanno chiesto di costituire il gruppo 'Comitato Nord' in Lombardia, "non ci sia nessuna disponibilità da parte loro di dialogare con la Moratti. Anzi, mi sembra che abbiano sostenuto in maniera ferma la volonta' di sostenere la mia candidatura. Quindi discuta". A dirlo è il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, rispondendo all'apertura della candidata del Terzo Polo, Letizia Moratti, ai tre consiglieri regionali espulsi dalla Lega.