Fontana: "Tra Lega e FdI clima ottimo. Lucente e Terzi divisi solo dal tifo"

Tra Lega e Fratelli d'Italia "nonostante le speranze di qualcuno, il clima e' ottimo, assolutamente ottimo". Lo ha affermato il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana a margine della seduta di oggi del consiglio regionale a Palazzo Pirelli, rispondendo a chi tra la stampa gli ha chiesto un commento sulle voci di tensioni, in questi giorni, tra i due partiti che compongono la maggior parte della giunta regionale. A livello nazionale, ha poi specificato, "devono discutere delle cose delicate che riguardano il Governo. All'interno di una vera democrazia si deve discutere, se no non sarebbe rispettoso per la democrazia". Anche il clima tra gli assessori ai trasporti e alle infrastrutture, rispettivamente Franco Lucente (Fd'I) e la leghista Claudia Maria Terzi, "e' ottimo, assolutamente", ha concluso Fontana, aggiungendo, con ironia, che "non vanno d'accordo solo perche' lei tifa Atalanta e lui un'altra squadra, su quello hanno qualche frizione".