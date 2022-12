Fontana:" Vigilantes sui treni". Bussolati (Pd): "Li aveva tolti lui..."

"Ho comprato i treni nuovi per quasi due miliardi di euro. Una parte — circa 70 — è già in esercizio sulle linee lombarde. Altri 150 sono già in produzione. Il problema principale sono le reti gestite da Rfi verso la quale non smettiamo un attimo di spingere perché gli investimenti annunciati per migliorare il traffico si concretizzino. Oggi (martedì, ndr) con il nuovo ministro alle Infrastrutture sono certo di avere un alleato per questo pressing". Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in un'intervista a 'la Repubblica Milano', a proposito della gestione del trasporto ferroviario. "Sono tante poi le segnalazioni che ricevo sulla sicurezza sui treni e nelle stazioni. Ho parlato con il ministro Piantedosi per superare i dinieghi del suo predecessore e avere finalmente i vigilantes sui treni. Mi sono già attivato e confido che si possa concretizzare presto".

Bussolati (pd): "Vigilantes sui treni? Da Fontana politica con lo yo-yo"

Le parole di Fontana sono state commentate dal consigliere regionale del Pd Pietro Bussolati: “Fontana fa la politica con lo yo-yo e oggi rivuole sui treni lombardi i vigilantes che aveva tolto a inizio legislatura. La campagna elettorale fa dire tante cose! Nel 2019, infatti insieme all’allora assessore alla Sicurezza Riccardo De Corato, Fontana aveva deciso fare retromarcia, disinvestendo e facendo così fallire il progetto che prevedeva la presenza di guardie giurate sui convogli, un progetto assai ambizioso, nato nella legislatura precedente e finanziato con risorse regionali, ma che, poco dopo il suo arrivo, aveva giudicato inattuabile. E proprio oggi, dopo tre anni, a fine legislatura, ci ripensa?”