Food, a Milano l’unico ristorante mauriziano d’Italia

Vima Narrainen, la chef mauriziana, ha aperto un suo ristorante dopo aver trascorso anni nel backstage di numerose trasmissioni televisive. Come riporta il Gambero Rosso, tutti conoscono Mauritius per le sue spiagge incantevoli, i mari ricchi di pesce e gli interni lussureggianti e colorati, e molti hanno avuto la fortuna di visitarla in vacanza. Tuttavia, se desideravano assaporare i colori e i sapori dei suoi vivaci street food o immergersi nei profumi avvolgenti delle zuppe, dei risotti e dei curry, non avrebbero trovato facilmente l'autentica cucina mauriziana in Italia. Questo finché, due anni fa, Vima ha deciso di aprire il suo ristorante in un tranquillo quartiere residenziale di Milano.

Vima Narrainen: l'ambasciatrice della cucina mauriziana in Italia

Vima Narrainen, donna dal vasto bagaglio culturale e professionale, ha lavorato in televisione per diverse trasmissioni di cucina come Bake Off e Hell's Kitchen, collaborando anche con chef come Borghese. Proveniente da Mauritius, dove è cresciuta con un padre chef e una madre e nonna cuoche, Vima arriva in Italia nel 1989. La sua cucina riflette molteplici influenze culturali di Mauritius, combinando elementi indiani, cinesi, africani e ed europei in un sincretismo di saporti e profumi unici. Dopo aver sperimentato difficoltà nel reperire gli ingredienti esotici in Italia, Vima ha avviato un'attività di catering nel 2014, proponendo le ricette della sua terra natia. Durante la pandemia, ha ampliato la sua attività con un servizio di delivery dalla sua cucina di casa, riscuotendo successo grazie alla promozione su blog e social media. Il suo percorso dalla televisione al ristorante è stato graduale, culminando nell'apertura di un piccolo locale a Milano, dove offre una cucina variegata che riflette la diversità culturale di Mauritius. "Molti apprezzano la cucina che è molto mista, c’è un po’ di tutto: vegano, vegetariano ma anche carne e pesce. Spesso vengono dopo essere stati a Mauritius in vacanza, non è una cucina forte come immagine rispetto ad altre, anche perché siamo gli unici in Italia a proporla".

Dhal Puri: il simbolo della cucina mauriziana di Vima

La ricetta più rappresentativa di Vima è il dhal puri, uno street food onnipresente per le strade di Mauritius. Si tratta di una sottile piadina, simile a una crêpe, preparata con piselli gialli spezzati bolliti con curcuma e frullati insieme all'acqua di cottura per creare l'impasto. Il dhal puri viene poi farcito con patate al curry e fagioli cannellini, accompagnato da chutney di burro di arachidi e salsa rougaille, una salsa creola a base di pomodoro, zenzero, timo e peperoncino. Altri piatti iconici della sua cucina includono la salade composé, un'insalata composta di frutta e verdura di stagione condita con una salsa di senape al miele, succo d'arancia e lime, ideale per gli amanti della cucina salutista. I noodles, serviti anche in brodo in stile ramen, e il Bol renversé, una ciotola di riso basmati con pollo e verdure saltate in salsa di soia e uovo al tegamino,. Alcuni ingredienti, come i chiodi di garofano e il cumino, potrebbero non essere graditi agli italiani. Tuttavia, la varietà e l'originalità dei sapori offerti da Vima rappresentano un viaggio gustativo unico nel mondo della cucina mauritiana.

Sapori esotici e cocktail rinfrescanti: l'aperitivo del ristorante

Il ristorante caratterizzato da un ridotto numero di tavoli che si espandono durante la stagione grazie a un dehors, celebra il culto dell'ospitalità e la capacità innata dei mauriziani di accogliere gli ospiti, famosi in tutta l'Africa. Come riporta il Gambero Rosso, questa atmosfera accogliente si estende anche all'ora dell'aperitivo (dalle 18:30 alle 20:00), dove si possono gustare piacevoli cocktail a base di rum mauriziano, ananas e frutto della passione, preparati con maestria da Ivan e accompagnati da buns, samoosa e gateaux piments (polpettine di piselli gialli e semi di finocchio). Per arricchire ulteriormente l'esperienza, il ristorante offre una selezione di birre da degustare durante il brindisi, e da non perdere il particolarissimo tè al cardamomo, direttamente da Mauritius.