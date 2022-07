Food, al via la nuova gestione per il ristorante Corallium a Milano

Monica Li è il patron della nuova gestione del ristorante Corallium, in una location completamente rinnovata in zona Corso Sempione a Milano.

Domenico Di Gennaro, chef partenopeo di grande esperienza, interpreta al meglio i piatti della cucina mediterranea, in chiave moderna e rivisitata, dove pesce freschissimo e verdure di stagione ne sono i protagonisti. La caratteristica principale dello chef rimane quella di dare un tocco di modernità alla sua cucina, con l’utilizzo di spezie e di ricette di ispirazione internazionale, frutto delle sue esperienze all’estero. Alla base della filosofia dello chef, una profonda conoscenza delle materie prime e della loro stagionalità, l’arte di saperle lavorare nei modi migliori con proposte di grande gusto e sapore.Corallium diventerà sempre più un luogo di interesse per gli amanti del pesce, che desiderano vivere una vera esperienza gastronomica in un ristorante accogliente ed elegante. All’interno nella sala principale si trovano due grandi vetrate con cucina a vista, al primo piano una zona riservata per cene ed eventi privati, presente un bel dehors.

Cucina mediterranea e ricette e spezie da tutto il mondo

La cucina moderna mediterranea si arricchisce di ricette e spezie da tutto il mondo ed ecco alcuni piatti da assaggiare da Corallium, dei veri e propri signature dishes dello chef: TIRADITO DI SPIGOLA IN SALSA CEVICHE E MANGO , TARTARE DI GAMBERO ROSSO PONZU STRACCIATELLA DI BURRATA, TARTUFO NERO ed anche nei piatti più classici è sempre presente una buona dose di creatività come RISOTTO FIORE DI ZUCCA CON TARTARE DI SCAMPI E TARTUFO, ma a fronte di una bella contaminazione abbiamo anche i classici piatti italiani eseguiti in maniera corretta, TAJINE ALLA MEDITERRANEA e SPAGHETTONE IN SALSA GAMBERO ROSSO E RICCIO DI MAREIl progetto di creare piatti moderni e rivisitati nasce proprio dell’esperienza arricchita all’estero dello chef Domenico Di Gennaro, che ha lavorato in alcune tra le più prestigiose location in Francia tra cui Le Mollard a Parigi e il Relais-Chateaux Hotel Cazaudehore a Saint-Germain-en-Laye

La carriera dello chef Domenico Di Gennaro

. La sua carriera prende il via presso uno dei più prestigiosi hotel in Alto Adige, il Cavallino Bianco a Ortisei, in questi ultimi 3 anni, prima di approdare al Corallium, lo chef ha lavorato presso il ristorante Da Giacomo, un’icona storica per tutti i milanesi. Qualità senza compromessi, il pesce è selezionato personalmente dallo chef, alle materie prime di livello si aggiunge la tecnica per esaltarne il gusto, i piatti eseguiti e proposti in porzioni ragionevoli, sono in grado di soddisfare i palati più esigenti...da Corallium si esce sazi, leggeri e con il sorriso!Un ristorante unico nel suo genere, un indirizzo da tenere pronto in agenda, perché in una città cosmopolita come Milano dove la scelta di ristoranti di pesce è ampia, Corallium si distingue con le sue proposte e vuole entrare nel cuore dei Milanesi diventando un punto di riferimento per tutti coloro che hanno il desiderio di assaggiare piatti particolari, ma allo stesso tempo rassicurati dalla qualità e dalla mano esperta di uno chef in grado di interpretare al meglio la cucina mediterranea. Un ristorante contemporaneo che sposa i valori della genuinità, e che persegue la “dieta” mediterranea, che in realtà non è una dieta ma una scelta alimentare all’insegna dello star bene dei suoi valori, in un mondo che è sempre più attento alla salute.

PER PRENOTAZIONIRistorante Corallium Via Fratelli Induno 1 20154 MilanoTel.

02 89073340IG @ristorantecorallium

www.coralliumristorante.it

Parcheggio convenzionato prime 2 ore gratis presso garage di via Induno 15 M Lilla Gerusalemme

ORARI RISTORANTE: Aperto a cena tutti i giorni della settimana (escluso il martedì, giorno di riposo) Aperto a pranzo solo il sabato e la domenicaNumero coperti: 85 paxDehors: 45 pax

Prezzo medio: 70 euro a persona, bevande escluse