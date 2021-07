Food, anche a Milano apre il Mercato Centrale



Tutto pronto per il Mercato Centrale. Il 2 settembre verranno aperti gli spazi in piazza IV Novembre che accoglieranno 30 botteghe artigiane selezionate direttamente da Umberto Montano, il fondatore e presidente della società che gestisce anche gli altri "store", tra cui quello di San Lorenzo a Firenze e quello di Roma, all’interno di Stazione Termini. L'investimento economico dell'intera operazione si aggira sui 18 miloni di euro.



Quella di Milano sarà una struttura di quasi 5mila metri quadrati, con oltre mille posti a sedere e un laboratorio radiofonico sospeso che dominerà dall’alto la struttura per la quale sono stati investiti oltre 15 milioni di euro. Ci sarà spazio per 20 banchi di artigiani del gusto con la migliore offerta gastronomica del territorio locale, regionale e nazionale, il ristorante, la caffetteria e un dehors. Si produrranno pane, pasta, e pasticceria e la pescheria sarà una delle più grandi d'Europa. Spazio anche alle specialità straniere: ravioli cinesi al vapore, sushi, micropasticceria francese.