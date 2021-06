Food e inclusione: Sala vuole esportare PizzAut anche fuori Milano

"PizzAut nutriamo l'inclusione non è solo una pizzeria (in cui tra l'altro si mangiano ottime pizze): è una realtà associativa che fa dell'inclusione sociale un modello, un'occasione di formazione e un'opportunità di lavoro per ragazzi autistici. Per tutte queste ragioni stiamo lavorando affinché possa aprire un locale anche a Milano". Lo scrive su Facebook il sindaco Giuseppe Sala postando una foto con lo staff di PizzAut. "Ci auguriamo che molte altre città seguano il nostro esempio, attivandosi per fare in modo che la rete dei punti PizzAut possa crescere - prosegue Sala -. La relazione è fondamentale per le persone autistiche, nutrirla di esperienze professionali positive, sane, reali e concrete permette loro di mettersi alla prova e soprattutto li gratifica in quanto individui autonomi e responsabili".