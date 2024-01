For You, l'hotel di Cernusco sul Naviglio virale (a sua insaputa) su TikTok

Sarà forse capitato di notare che un numero stranamente elevato di video su TikTok risulta geolocalizzato presso un hotel di Cernusco sul Naviglio, il "For You". Forse che all'interno della struttura si trovi un hub creativo di influencer? La risposta è diversa. Come noto, sul social cinese l'hashtag #perte ha un significato ben preciso, perchè così è denominato anche il feed principale di TikTok. La sezione "Per te", appunto. Molti utenti pubblicando i loro video provano a dare una spinta al contenuto inserendo tra gli hashtag proprio #perte o, per chi usa l'inglese, #foryou. Altri si spingono oltre e anche nella geolocalizzazione del contenuto video inseriscono l'hashtag #foryou. Inconsapevolmente taggando la struttura ricettiva di Cernusco sul Naviglio. Che conta ad oggi circa 900mila menzioni. Difficile pensare che i gestori siano stati così lungimiranti nella scelta del nome del loro hotel. Che ora sta ad ogni modo beneficiando di una insolita visibilità per via delle misteriose vie dell'algoritmo.