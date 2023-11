Forestami, superata quota 560 mila nuove piante messe a dimora dal 2018

Il progetto Forestami, basandosi su una ricerca del Politecnico di Milano e un’attenta mappatura del territorio, ha fin dal suo avvio l’obiettivo di mettere a dimora 3 milioni di piante entro il 2030, una per ogni abitante del territorio del Comune di Milano e dei Comuni della Città metropolitana. Un obiettivo ambizioso ma che trova il proprio fondamento nell’ambito del Green Deal, delle direttive europee e in importanti riconoscimenti internazionali da parte dei massimi esperti del settore (ad esempio nell’ambito dell’UNECE - Commissione economica per l'Europa - e del WFUF - World Forum on Urban Forests).

Forestami, avanzamento in linea con quanto previsto

Oggi lo stato di avanzamento di Forestami è in linea con quanto previsto dalla timeline stimata: alla chiusura della stagione agronomica passata (primavera 2023) si registrano 560.001 nuove piante messe a dimora dal 2018, anno di partenza del progetto stesso. Questo numero è l’aggregato delle piantagioni direttamente progettate e gestite da Forestami (finanziate dal Fondo Forestami), degli interventi messi a terra dal Comune di Milano (che ammontano a 22.473 piante per la s.a. 22-23) e dai Comuni della Città metropolitana e di altre piantagioni effettuate da altri enti e soggetti, tra cui Parco Nord Milano, Parco Agricolo Sud ed ERSAF. In particolare, durante la scorsa stagione agronomica, Forestami si è occupata direttamente della messa a dimora di 9.626 piante attraverso 10 interventi totali nei Comuni di Busto Garolfo, Cassinetta di Lugagnano, Cesano Boscone, Inveruno, Rosate, Vittuone e Milano (NOTA il numero delle piante riportate in questo paragrafo non include gli esemplari morti e sostituiti attraverso il recovery plan dopo l’estate siccitosa del 2022, che sono quindi conteggiati una sola volta).

2021-2023, Forestami ha seguito direttamente 42 interventi

Dalla nascita del Fondo Forestami (2021) a primavera 2023, Forestami ha seguito direttamente 42 interventi di piantagione per un totale di 45.194 nuove piante messe a dimora. Molte piantagioni sono aperte alla partecipazione dei cittadini, in particolare dei “custodi” ovvero coloro che hanno aderito a Custodiscimi, iniziativa congiunta di Forestami, ERSAF e Legambiente Lombardia, che ha coinvolto attivamente 2.500 cittadini nella cura e crescita di altrettante piantine forestali per 7 mesi. Dopo essersi presi cura della pianta forestale per farla crescere al meglio, e averla riconsegnata per i progetti della stagione agronomica 23-24 di Forestami, i cittadini sono stati coinvolti, e verranno ancora coinvolti, in piantagioni collettive, rinnovando così il legame diretto che corre tra uomo e natura, responsabilizzando il singolo cittadino nel custodire e difendere l’ambiente.

Sabato 25 novembre, appuntamento in via Lampedusa a Milano

La prossima piantagione collettiva si terrà in via Lampedusa a Milano (posti per partecipare esauriti) domani, sabato 25 novembre, con la preziosa collaborazione della Cooperativa Opera in Fiore, che si occuperà dell’organizzazione della stessa nonché della messa a dimora e della manutenzione futura.