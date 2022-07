Accademia Fiera Milano, dove nascono i nuovi talenti: il video

Formare giovani talenti per il settore delle fiere, dei congressi e degli eventi. Questo l’obiettivo che, da oltre vent’anni, Fondazione Fiera Milano si propone attraverso i Master di Accademia Fiera Milano, caso unico a livello mondiale nel panorama fieristico. (www.accademiafieramilano.it)



Progea, Master in progettazione e organizzazione di fiere, eventi e punti vendita, nasce agli inizi del 2000 e segue il metodo learning by doing, integrando le ore di apprendimento in aula a esperienze dirette “sul campo” durante fiere, congressi ed eventi. Progea gode di un’opportunità unica, che consiste nel poter utilizzare le competenze di quanti operano all’interno di Fieramilano e di Allianz MiCo, rispettivamente uno dei quartieri fieristici più importanti al mondo e il Centro Congressi più grande di Europa con i suoi oltre 18mila posti a sedere. Progea è un Master che si rinnova ogni anno per essere sempre in linea con le esigenze di un mercato in profonda evoluzione, offre molte differenti possibilità di sviluppo professionale e, grazie agli stage e ai project work, esiti occupazionali concreti.







Dalla primavera del 2023 a Progea si affiancherà MEED, Master di primo livello in Event and Exhibition Design, di richiamo internazionale (www.mastermeed.com) che si rivolge a laureati provenienti da tutto il mondo con l’obiettivo di formare nuove figure professionali che sappiano unire un approccio progettuale del design con le competenze di management, marketing e comunicazione. La fusione di due mondi: design degli spazi e organizzazione di fiere ed eventi. In collaborazione con SPD – Scuola Politecnica di Design e IULM.



Per info: accademia@fondazionefiera.it