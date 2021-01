Formentini: camera ardente a Palazzo Marino e giornata di lutto cittadino

Aperta la camera ardente allestita nella Sala Alessi di palazzo Marino per l'ultimo saluto all'ex sindaco di Milano, Marco Formentini scomparso il 2 gennaio all'eta' di 90 anni. Il primo a rendere omaggio a Formentini e' stato il sindaco Giuseppe Sala. Accanto al feretro, ricoperto di rose rosse, ci sono i tre figli del primo cittadino leghista. Oggi le bandiere del Comune sono a mezz'asta ed e' stato proclamato lutto cittadino. La camera ardente sara' aperta fino alle 13,30. E poco piu' tardi alle 14,30 si terra' la cerimonia funebre.

"Lui era un gentiluomo, era simpatico, io l'ho sentito quasi fino alla fine". Cosi' il sindaco di Milano Giuseppe Sala all'uscita della camera ardente allestita a palazzo Marino, dove ha reso omaggio all'ex primo cittadino leghista Marco Formentini. "Forse era anche un momento in cui la politica era diversa, c'erano polemiche ma i toni non erano mai cosi' aspri" osserva. "E sono molto contento che i figli mi hanno detto di quanto mi stimava e la cosa era ricambiata. Era una persona con una umanita' straordinaria - aggiunge Sala - , con un percorso politico sempre alla ricerca di portare avanti delle idee e dei cambiamenti, la sua umanita' e la sua vera passione sono i motivi per cui Milano lo ricordera' con riconoscenza. E lo dico senza retorica". Quanto alla possibilita' che Formentini venga ricordato con l'intitolazione di una via o una piazza, Sala si dice favorevole ma ci sono tempistiche da rispettare. "Si deve chiedere alla commissione ma troveremo una formula, c'e' questa regola dei 10 anni che e' abbastanza rigida per tutti noi. Credo che da ex sindaco anche lui avrebbe voluto far rispettare le regole, pero' certamente la mia opinione e' che e' senz'altro meritevole di questo" conclude.