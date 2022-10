Formigoni insegnerà italiano alle suore straniere del Cottolengo di Milano

Roberto Formigoni insegnerà italiano alle suore straniere del Piccolo Cottolengo Don Orione di Milano. Come riferisce il Corriere, è questa la decisione del Tribunale di sorveglianza che ha concesso all'ex governatore lombardo l’affidamento in prova ai servizi sociali, misura che interrompe la detenzione domiciliare ad un anno dal termine della pena. Si tratta del noto processo per corruzione legato al caso Maugeri, per il quale Formigoni ha anche trascorso cinque mesi in carcere a Bollate.

Via libera a Formigoni: "Ha accettato la sentenza e la sanzione inflittagli"

Le suore del Cottolengo assistono gli anziani disabili ricoverati nella struttura milanese: Formigoni aveva fatto domanda già nell'ottobre 2020, poi la pandemia aveva rallentato l'iter. Nel frattempo, riferisce il quotidiano di via Solferino, l'ex Governatore ha potuto beneficiare di numerosi permessi perchè, sebbene non abbia mai ammesso gli addebiti, ha comunque "accettato la sentenza e la sanzione inflittagli", come spiegano i giudici nel provvedimento di concessione.