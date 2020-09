Formigoni vuole tenere un comizio. Milano, il giudice respinge la richiesta

Referendum: Formigoni a comizio in San Babila? Il giudice dice no

L'ex governatore della Lombardia Roberto Formigoni, che sta scontando in detenzione domiciliare la condanna a 5 anni e 10 mesi per corruzione per la vicenda Maugeri-San Raffaele, non potra', come invece aveva richiesto, tenere un comizio in piazza San Babila a Milano sabato prossimo per il 'no' al referendum nelle due ore in cui puo' uscire di casa durante il giorno. Lo ha deciso il magistrato di Sorveglianza Gaetano La Rocca che ha respinto l'istanza avanzata dal 'Celeste'.



Formigoni era stato annunciato tra i relatori della maratona 'Dieci ore per in No' al referendum sulla taglio dei parlamentari che si terra' sabato a Milano. Si e' saputo, pero', che l'ex presidente lombardo ha presentato una richiesta al Tribunale di Sorveglianza per poter partecipare, ma il giudice La Rocca l'ha bocciata. L'ex governatore, infatti, puo' utilizzare le due ore al giorno fuori di casa solo per esigenze di vita quotidiana, come il fare la spesa, e non certo per tenere un comizio pubblico.



La presenza dell'ex governatore lombardo, Roberto Formigoni, in piazza San Babila a una manifestazione a sostegno del NO al referendum organizzata per sabato a Milano, aveva già sollevato diverse polemiche. Dure le parole del capogruppo del Movimento Cinque Stelle in Regione Lombardia, Massimo De Rosa: “Il condannato Formigoni ha il diritto di pagare per i reati commessi - dichiara De Rosa - non certo il dovere di tornare a pontificare in piazza. Soprattutto se si parla di assetti istituzionali e gestione delle risorse pubbliche. Trovo inopportuno l’invito, recapitato al solo scopo di creare dibattito attorno ad una manifestazione che altrimenti nessuno avrebbe considerato, ma trovo ancor più inopportuno che esponenti di forze che fino a ieri hanno combattuto il malaffare del centro destra in Lombardia, accettino di condividere il palco e i pensieri proprio con colui che è condannato 5 anni e 5 mesi per corruzione."