Formula 1: area Fan zone Monza sequestrata dalla Procura

Il cantiere dell'area della Fanzone Monza Centro, in preparazione per i 100 anni dell’autodromo, con il gran premio in programma dal 9 all'11 settembre, nel prato del Roccolo è stato messo sotto sequestro dalla Procura nei giorni scorsi, dopo la segnalazione del Comune che ha anche firmato un'ordinanza per la sospensione dei lavori.

Via libera della soprintendeza alla fan zone ma non alla ruota

La soprintendenza aveva dato il via libera alla fan zone ma non alla ruota, atto su cui la Sias (la societa' che gestisce l'autodromo) ha inviato ulteriore documentazione. Un rimpallo, con corsa contro il tempo, che ha fatto scattare anche la polemica politica.

Andrea Monti: “Il mondo attende il Gp e il Comune invia esposti”

"Il mondo attende il GP del centenario - ha commentato il consigliere regionale leghista Andrea Monti - e il Comune invece di stimolare Sias a fare di più, invia esposti, denunce e rimane seduto a godersi lo spettacolo dei sigilli posti dalla Procura a quella che doveva essere la grande vetrina della città? Credo che il Sindaco, che conosco e stimo, sia ostaggio di una esigua minoranza che gode nel fare la guerra all'Autodromo".

Montiè convinto che ora serva un chiarimento fra il sindaco Paolo Pilotto e il presidente di Sias Giuseppe Redaelli e propone "una task force in cui credo sia utile inserire anche Regione Lombardia, per risolvere in pochi giorni ogni ostacolo e far partire la festa per il centenario."