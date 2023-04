Formula 1, Gp di Monza a rischio. L'allarme di Salvini

Il Gran premio di Formula 1 di Monza "e' a rischio e da ministro faro' di tutto perche' Monza abbia il suo Gran premio che vuol dire storia, tradizione e lavoro": l'allarme lo ha lanciato ufficialmente il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, durante un incontro elettorale a Seregno annunciando un incontro oggi a Roma con il governatore della Lombardia.

Sticchi Damiani (Aci): "Quando la Ferrari va bene si vendono più biglietti"

La Federazione, raccontano i siti specializzati, è scontenta sia di Monza che di Imola. L'ultimo passo falso è la vendita dei biglietti per i due Gp di questa stagione, che si svolgeranno rispettivamente il 3 settembre ed il 21 maggio. Vendite che non stanno andando secondo le aspettative. Ha commentato Angelo Sticchi Damiani, presidente Aci Italia: "Dobbiamo mantenere gli impegni con la Formula Uno, e le vendite dei biglietti per le due gare non stanno andando come sperato. È determinante il rendimento della Ferrari: quando va bene si alzano i picchi degli acquisti”.

Gp Monza, Valsecchi: "Molti difetti ma è una pista leggendaria"

Ma in questi lunghi anni di risultati deludenti della Casa di Maranello il circus si è fortemente evoluto ed hanno inciso in particolare i fortissimi investimenti di Paesi emergenti che hanno spostato il baricentro del circus. E i due circuiti italiani appaiono oggi non più al passo con i tempi e con i nuovi standard. Ha commentato al quotidiano Il Giorno Davide Valsecchi: "Monza avrà anche un sacco di difetti, ma resta comunque una pista leggendaria e sono convinto che la Formula 1 non possa fare a meno del Tempio della Velocità. Le nostre piste, certi circuiti europei non possono mancare". Ma ci sono cose da migliorare: "L’accoglienza del pubblico, i servizi igienici, gli eventi collaterali".