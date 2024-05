Forte pioggia su Milano, attivata la vasca per il contenimento del Seveso

Piove senza sosta su Milano da ieri sera. L'assessore alla sicurezza del Comune di Milano Marco Granelli in un video sul suo profilo Facebook, spiega che i livelli del Seveso sono aumentati con le piogge di stanotte, tanto da rendere necessaria l'attivazione della vasca di laminazione del Seveso, che protegge i quartieri di Niguarda, Prato Centenaro e Isola. "Ancora una volta questa opera fondamentale e' entrata in funzione a protezione della citta'. Molto alti anche i livelli del Lambro, sopra i 2,50 metri".

Forte pioggia su Milano, evacuate alcune comunità

"Ieri sera - dice l'assessore - abbiamo evacuato le comunita' in modo da non avere problemi". In citta' i sottopassi sono aperti ma si consiglia la massima prudenza. Il maltempo contninua tutta la mattinata. Nel post, e' segnalato anche il "monitoraggio fiumi - livelli idrometrici ore 06:30 del 15/05/2024. Seveso: Cesano Maderno 1,53 - Palazzolo 0,,95 - Ornato 1,91 - Valfurva 1,88. Lambro: Peregallo 1,32 - Feltre 2,57.